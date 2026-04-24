Oppo одобрила внутренний проект портативной камеры с подвесом под названием Fuyao. Устройство могут представить в четвертом квартале этого года.

Рынок портативных камер с подвесом долгое время контролировали DJI и Insta360. Теперь у них появляется новый конкурент. Oppo, известная по обработке изображений в смартфонах, тоже решила выйти в этот сегмент.

Камера Oppo на подвесе (изображение GizmoChina, сгенерированное ИИ)

Китайское издание Blue Whale Media об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Кодовое имя проекта — Fuyao. Выпуск ожидается в IV квартале.

Серия смартфонов Find X10 дебютирует в октябре. Есть вероятность, что Oppo покажет новую камеру на том же мероприятии. Компания вкладывает в эту категорию значительные ресурсы.

Другие производители смартфонов тоже готовят аналогичные продукты. Vivo начала разработку собственной портативной камеры с гироскопическим стабилизатором в конце прошлого года. Первая модель уже прошла этап создания прототипа. Сообщается, что устройство может выйти в серии Vivo X500 в сентябре. Honor уже присутствует на этом рынке через свою экосистему.

По данным IDC, мировые поставки портативных интеллектуальных камер в минувшем году достигли 16,65 миллиона единиц. Камеры с подвесом стали самой быстрорастущей категорией. Доля DJI составила около 62%, Insta360 — почти 12%. Аналитики считают, что выход производителей смартфонов может изменить расстановку сил за счет их алгоритмов обработки изображений, технологий ИИ, контроля цепочек поставок и розничной сети.