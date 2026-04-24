Во Флориде водитель пикапа наехала на Lamborghini на парковке и продолжила движение. Инцидент зафиксировало видео, на котором видно, как спортивное авто оказалось под колесами огромного пикапа.

На парковках даже небольшая скорость не исключает аварий. Один из недавних случаев, который произошёл в Соединенных Штатах, показал, к чему приводит сочетание габаритной машины с увеличенным клиренсом и невнимательности водителя.

Изображение: Сarscoops

На видеозаписи видно, как трёхтонный полноразмерный пикап Chevrolet Silverado с увеличенным дорожным просветом заезжает на Lamborghini Huracan. Спортивный автомобиль в этот момент медленно двигался по парковке, вероятно, в поиске места.

Пикап двигался быстрее, чем обычно допускается в таких условиях. Водитель вовремя не затормозил и не постарался избежать столкновения. Всё дело в том, что женщина-водитель вовсе не заметила на своём пути автомобиль. Более того, после того как Chevrolet Silverado заехал на капот Lamborghini, водитель пикапа сразу не затормозила и её огромный автомобиль ещё какое-то время продолжал движение.

Как отмечает редакция издания Сarscoops, причина всего произошедшего – значительная разница в высоте этих машин. У Huracan очень низкий клиренс, тогда как Silverado с доработками значительно выше стандартного уровня. Это создает огромные слепые зоны перед капотом Chevrolet Silverado и ухудшает обзор.

Судя по видео, никто не пострадал. Владелец Huracan, который ведёт аккаунт в Instagram* под ником 1realramon, сам выложил видео , на котором видны последствия данного ДТП. Он реагирует спокойнее, чем можно ожидать от человека, чей суперкар использовали в качестве лежачего полицейского. Ситуация также привлекла внимание к вопросам безопасности сильно модифицированных пикапов и их влияния на видимость на дороге.

