Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
Во Флориде водитель пикапа наехала на Lamborghini на парковке и продолжила движение. Инцидент зафиксировало видео, на котором видно, как спортивное авто оказалось под колесами огромного пикапа.

На парковках даже небольшая скорость не исключает аварий. Один из недавних случаев, который произошёл в Соединенных Штатах, показал, к чему приводит сочетание габаритной машины с увеличенным клиренсом и невнимательности водителя. 

Изображение: Сarscoops

На видеозаписи видно, как трёхтонный полноразмерный пикап Chevrolet Silverado с увеличенным дорожным просветом заезжает на Lamborghini Huracan. Спортивный автомобиль в этот момент медленно двигался по парковке, вероятно, в поиске места.

Пикап двигался быстрее, чем обычно допускается в таких условиях. Водитель вовремя не затормозил и не постарался избежать столкновения. Всё дело в том, что женщина-водитель вовсе не заметила на своём пути автомобиль. Более того, после того как Chevrolet Silverado заехал на капот Lamborghini, водитель пикапа сразу не затормозила и её огромный автомобиль ещё какое-то время продолжал движение.

Как отмечает редакция издания Сarscoops, причина всего произошедшего – значительная разница в высоте этих машин. У Huracan очень низкий клиренс, тогда как Silverado с доработками значительно выше стандартного уровня. Это создает огромные слепые зоны перед капотом Chevrolet Silverado и ухудшает обзор.

Судя по видео, никто не пострадал. Владелец Huracan, который ведёт аккаунт в Instagram* под ником 1realramon, сам выложил видео, на котором видны последствия данного ДТП. Он реагирует спокойнее, чем можно ожидать от человека, чей суперкар использовали в качестве лежачего полицейского. Ситуация также привлекла внимание к вопросам безопасности сильно модифицированных пикапов и их влияния на видимость на дороге.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

#сша #автомобили #авария #пикап #дтп #парковка #lamborghini huracan #chevrolet silverado
Источник: carscoops.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
2
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
1
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
2
YouTube-блогер Dr. Semiconductor изготовил рабочие ячейки DRAM в чистой комнате садового сарая
+
Razer представила самый тонкий коврик для мыши Atlas Pro из закалённого стекла толщиной 1,9 мм
+
Исследователи нашли на греческом острове Эгина золотой ювелирный набор возрастом 3500 лет
+
В Китае Smart представила прототип электрической версии культового городского автомобиля Fortwo
+
Основная часть ракеты SLS для миссии «Артемида III» отправилась во Флориду для окончательной сборки
+
Робот Ace от Sony впервые смог обыграть профессиональных игроков в теннис
+

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
2
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
6

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:33
А чего ожидали наши запретители? Конечно вырос.
Объём зарубежного трафика в российских сетях в 2025 году вырос на 15–20%
Сергей Анатолич
10:30
Ни чего, владелец Lamborghini себе новый купит, не обеднеет!🤣
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
ark-bak
10:30
Ей как счёт выставят- сразу прозреет и пересядет на метро.
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
ark-bak
10:28
Кэп
Вице-президент Intel Роберт Халлок: игры работают медленнее из-за отсутствия оптимизации
Purga
09:58
Все эти наклонные корпуса чепуха полная, вентиляторы будут дребизжать быстрее чем на обычном нормальном корпусе. Маркетинг отрабатывает знатно.
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Мистер правдоруб
09:54
Я бы выбрал пикап! Лол!
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
Purga
09:54
Может инженеры Казама, помогут Автовазу?
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
corsi
09:30
Не понял, у этой шляпы еще ограничение по пробегу? Т.е. условно говоря взять в такси машину нельзя, а как и для кого тогда этой херня?
«АвтоВАЗ» запустил подписку на Lada Vesta за 43 990 рублей в месяц и минимум на год
Алексей Соснов
08:55
Да , я так и сделал (parallel space)
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Артём Поздняков
08:24
Для 360 разрешение 1080,диагональ максимум 40" лучше всего Самсунг,на Хрювито такие по 5к продают Потому что на 50" 4к это ацкая боль
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter