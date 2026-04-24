Электрический EV6 GT не стал полноценной заменой спортивному седану Stinger. Теперь глава дизайна Kia заявил о разработке другой, более амбициозной модели.

В декабре прошлого года Kia показала в Корее концепт Vision Meta Turismo. Позже компания привезла его на Миланскую неделю дизайна. Тогда многие восприняли проект как очередную дизайнерскую фантазию.

Карим Хабиб (Karim Habib), исполнительный вице-президент Kia Global Design, дал понять: это не просто эксперимент. В компании всерьёз думают о запуске модели в серию. Сроки пока не определены, но интерес реальный.

«Это не серийный автомобиль… по крайней мере, пока нет», — объяснил Хабиб изданию CarBuzz (CarBuzz). — «Мы все еще пытаемся это осуществить».

Концепт опирается на философию «Объединения противоположностей». Тот же подход уже использовали в моделях EV9, EV4 и K4 — машинах, которые выглядят почти как концепты. Vision Meta Turismo выше обычного седана, а салон просторнее за счет электрической платформы.

Инженеры сделали акцент на ощущениях от вождения. В машине есть виртуальный рычаг переключения передач, имитация звуков и вибраций ДВС, кнопка GT Boost и система контроля старта. Водитель может настраивать отклик трансмиссии и жесткость подвески.