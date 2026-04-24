Вместо обычных лабораторных тестов времени работы экрана Honor провела наглядную демонстрацию. Компания извлекла батареи из трех флагманских смартфонов и установила их в радиоуправляемые машинки. Задача простая: запустить их одновременно и посмотреть, какой аккумулятор прослужит дольше.

Скриншот из видео Honor

Команда Honor запустила три машинки одновременно и смотрела, какая проедет дольше. Первым остановился автомобиль с батареей от iPhone. Следом заглох Galaxy, который продержался немного дольше. Машинка с аккумулятором Honor продолжала движение после остановки обоих конкурентов.

Разумеется, это не идеальное сравнение с реальной эксплуатацией. Время работы смартфона зависит не только от емкости. Оптимизация программного обеспечения, эффективность дисплея и контроль температуры также влияют на результат. Но демонстрация наглядно показывает главное преимущество Honor — большую физическую емкость батареи.



Honor 600 Pro работает на 3-нанометровом чипсете Snapdragon 8 Elite. Дисплей — 6,57-дюймовая AMOLED-панель с пиковой яркостью 8000 нит. Смартфон использует MagicOS 10 на базе Android 16. Производитель обещает до шести лет обновлений операционной системы.