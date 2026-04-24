Китайские ученые сообщили об обнаружении нового минерала в лунном метеорите

Китайская геологическая служба сообщила об идентификации одиннадцатого по счету лунного минерала, получившего название церий-магниевый ченджсайт. Его обнаружили в образце метеорита, который ранее упал на территории Поднебесной. Минерал представляет собой прозрачные бесцветные зерна с выраженным стекловидным блеском. Они отличаются хрупкостью и проявляют флуоресценцию. Размер отдельных частиц невелик и обычно не превышает нескольких десятков микрометров.

Ученые отметили, что вещество формировалось при сочетании различных физических и химических условий. Речь идет о температуре, давлении и составе элементов. Такие параметры помогают лучше понять процессы, происходившие за пределами Земли. Сам метеорит имеет сферическую форму и весит около 44 граммов. Его поверхность покрыта темной оболочкой, образовавшейся при плавлении во время падения.

Ученые также указали на возможное практическое значение открытия. Свойства минерала, включая флуоресценцию и состав редкоземельных элементов, могут использовать при разработке новых материалов и технологий освещения.