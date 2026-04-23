Global_Chronicles
TSMC перенесла начало выпуска A16 на 2027 год и анонсировала процессы A12, A13 и N2U
На North American Technology Symposium 2026 TSMC представила дорожную карту процессных узлов до 2029 года.

TSMC обновила долгосрочные планы по переходу на более тонкие техпроцессы и одновременно уточнила, для каких классов задач предназначены новые узлы. Компания фактически закрепила два направления развития: ежегодные обновления для смартфонов и ПК и более редкие, но крупные по эффекту шаги для центров обработки данных и ИИ‑нагрузок.

 

Источник изображения: TSMC

TSMC напомнила, что узел A14 на базе транзисторов GAA второго поколения останется флагманской платформой для смартфонов и клиентских устройств с запуском в массовое производство в 2028 году. На его основе появится A13: это оптическое уменьшение A14 с сокращением линейных размеров примерно до 97% и ростом плотности транзисторов около 6 процентов при сохранении правил проектирования и электрических параметров. A13 запланирован к запуску в 2029 году и позволяет разработчикам почти не трогать существующие IP‑блоки.

Для узла N2 компания представила ещё одно ответвление — N2U, которое дополняет N2 и N2P. N2U должен дать 3–4 процента прироста производительности при том же энергопотреблении либо снижение потребления на 8–10% при той же частоте, а также увеличить плотность логики на 2–3%. При этом N2U сохраняет совместимость с IP для N2P, что упрощает выпуск продуктов среднего уровня на базе уже отлаженных высокопроизводительных дизайнов.

Источник изображения: TSMC

Отдельный блок дорожной карты касается центров обработки данных и ИИ‑нагрузок. Здесь TSMC делает ставку на узлы A16 и A12 с системой подачи питания Super Power Rail на обратной стороне кристалла. A16 по сути представляет собой N2P с внедренной SPR и нацелен на высокую производительность любой ценой. Компания ожидает реальный выход на объемы в 2027 году, хотя технически процесс будет готов в 2026‑м.

После A16 эстафета в сегменте дата‑центров перейдет к A12, также запланированному на 2029 год. A12 основан на тех же принципах, что и A14 относительно N2: используется второе поколение GAA‑транзисторов нанолистового типа и усовершенствованная подача питания по обратной стороне, что должно дать полноценный шаг по плотности и эффективности относительно A16.

TSMC отдельно подчеркнула, что ни A13, ни A12 не потребуют литографии High‑NA EUV. Компания продолжит развивать существующую базу EUV‑оборудования с обычной числовой апертурой, откладывая переход на более дорогие High‑NA‑сканеры как минимум до 2029 года.

#tsmc #high-na euv #дорожная карта #a14 #a16 #n2p #n2x #a12 #a13 #n2 #n2u
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
16
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
3
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
78
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
9
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

