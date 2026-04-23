На North American Technology Symposium 2026 TSMC представила дорожную карту процессных узлов до 2029 года.

TSMC обновила долгосрочные планы по переходу на более тонкие техпроцессы и одновременно уточнила, для каких классов задач предназначены новые узлы. Компания фактически закрепила два направления развития: ежегодные обновления для смартфонов и ПК и более редкие, но крупные по эффекту шаги для центров обработки данных и ИИ‑нагрузок.

Источник изображения: TSMC

TSMC напомнила, что узел A14 на базе транзисторов GAA второго поколения останется флагманской платформой для смартфонов и клиентских устройств с запуском в массовое производство в 2028 году. На его основе появится A13: это оптическое уменьшение A14 с сокращением линейных размеров примерно до 97% и ростом плотности транзисторов около 6 процентов при сохранении правил проектирования и электрических параметров. A13 запланирован к запуску в 2029 году и позволяет разработчикам почти не трогать существующие IP‑блоки.

Для узла N2 компания представила ещё одно ответвление — N2U, которое дополняет N2 и N2P. N2U должен дать 3–4 процента прироста производительности при том же энергопотреблении либо снижение потребления на 8–10% при той же частоте, а также увеличить плотность логики на 2–3%. При этом N2U сохраняет совместимость с IP для N2P, что упрощает выпуск продуктов среднего уровня на базе уже отлаженных высокопроизводительных дизайнов.

Отдельный блок дорожной карты касается центров обработки данных и ИИ‑нагрузок. Здесь TSMC делает ставку на узлы A16 и A12 с системой подачи питания Super Power Rail на обратной стороне кристалла. A16 по сути представляет собой N2P с внедренной SPR и нацелен на высокую производительность любой ценой. Компания ожидает реальный выход на объемы в 2027 году, хотя технически процесс будет готов в 2026‑м.

После A16 эстафета в сегменте дата‑центров перейдет к A12, также запланированному на 2029 год. A12 основан на тех же принципах, что и A14 относительно N2: используется второе поколение GAA‑транзисторов нанолистового типа и усовершенствованная подача питания по обратной стороне, что должно дать полноценный шаг по плотности и эффективности относительно A16.

TSMC отдельно подчеркнула, что ни A13, ни A12 не потребуют литографии High‑NA EUV. Компания продолжит развивать существующую базу EUV‑оборудования с обычной числовой апертурой, откладывая переход на более дорогие High‑NA‑сканеры как минимум до 2029 года.