boAt вывела на рынок флагманский саундбар Aavante Prime X с поддержкой Dolby Atmos и полностью беспроводной конфигурацией 7.1.4.

Индийский бренд boAt представил саундбар Aavante Prime X. Система занимает вершину линейки Aavante и позиционируется как «по-настоящему беспроводный» домашний кинотеатр. Aavante Prime X включает основной саундбар, сабвуфер и спутниковые тыловые колонки, формируя 7.1.4‑канальную схему с поддержкой вертикальных и тыловых эффектов.

Изображение: boAt

Сабвуфер и спутники подключаются по беспроводному каналу, что упрощает размещение в комнате: провод требуется только для соединения саундбара с источником сигнала и питания компонентов.

Изображение: boAt

Производитель заявляет суммарную мощность 700 Вт RMS, рассчитанную на озвучивание крупных помещений. Поддержка Dolby Atmos должна обеспечить объемное звучание с четко выраженными объемными эффектами при просмотре фильмов и сериалов из соответствующих стриминговых сервисов.

Изображение: boAt

По данным компании, Aavante Prime X рассчитан на воспроизведение в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, а конструкция с множеством драйверов отвечает за распределение звука по фронтальным, тыловым и высотным каналам.

Изображение: boAt

Саундбар поддерживает несколько вариантов подключения:

HDMI eARC — основной способ вывода многоканального звука с телевизора и медиа‑приставок.

Оптический вход, USB и AUX — для совместимости с более старыми или внешними источниками.

Bluetooth 5.3 — для беспроводного воспроизведения музыки со смартфонов и ноутбуков.

Такой набор интерфейсов позволяет встроить систему как в современную, так и в смешанную по устройствам домашнюю конфигурацию. boAt отдельно акцентирует внимание на времени работы беспроводных компонентов. Для тыловых спутников заявлены:

до 12 часов воспроизведения контента с Dolby Atmos при подключении по HDMI eARC;

до 14,5 часа работы при громкости около 60% в типовых условиях;

до 7 часов при воспроизведении контента без Atmos.

Это позволяет использовать систему в беспроводном режиме в течение длительных сессий просмотра без необходимости частой подзарядки.

Изображение: boAt

boAt Aavante Prime X уже представлен на индийском рынке, рекомендованная цена составляет 34 999 рупий (эквивалентно ≈₽ 27 970). Aavante Prime X становится одним из наиболее заметных предложений в масс‑сегменте домашних кинотеатров в Индии.