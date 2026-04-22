Эксперименты показали, что звук падающих капель влияет на прорастание семян.

Растения реагируют на свет, гравитацию и прикосновения. Теперь к этим факторам добавили еще один — звук.

Источник: Pixabay/CC0 Общественное достояние

Команда из Массачусетского технологического института провела эксперименты с семенами риса и зафиксировала их реакцию на звук дождя. Семена помещали неглубоко в воду и воздействовали на них звуковыми колебаниями, похожими на шум падающих капель.

В таких условиях семена быстрее выходили из состояния покоя и начинали прорастать. Образцы без звукового воздействия развивались медленнее. Это стало прямым подтверждением того, что растения способны воспринимать звуки природы.

Учёные связывают этот эффект с механическими вибрациями. Когда капля падает на поверхность воды или почвы, при ударе возникает звуковой импульс. Он распространяется в окружающей среде и вызывает колебания внутри семени. Внутри клеток находятся статолиты — плотные частицы, которые помогают клеткам определять направление силы тяжести. Под действием вибраций они смещаются. Такое движение служит сигналом для запуска роста.

Специалисты отмечают, что аналогичные звуковые колебания могут возникать и при ветре. Они планируют изучить влияние других природных источников звука на развитие растений. Пока же ясно одно: дождь для семян — не просто вода, но и акустический сигнал.