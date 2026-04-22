Компания Razer начала продажи стеклянного игрового коврика Atlas Pro. Производитель называет его самым тонким в мире среди аналогичных изделий.

Razer более десяти лет делает коврики из закаленного стекла. Новая модель Atlas Pro получила рекордно малую толщину и обновленную текстуру поверхности.

Стеклянный слой коврика имеет толщину всего 1,1 миллиметра. Вместе с резиновой основой общая толщина достигает 1,9 миллиметра. Компания отмечает, что преодоление порога в 2 миллиметра впервые позволяет коврику плотнее прилегать к столу и делает использование более комфортным.

Поверхность получила новую текстуру с микротравлением. Ее разрабатывали вместе с партнерами, которые производят сенсоры для мышек. Задача — обеспечить низкий коэффициент трения и плавное скольжение. Это важно для профессиональных геймеров, которым нужны быстрые и стабильные движения.

Стекло имеет твердость 9H по шкале Мооса. Это на одну ступень ниже алмаза. Материал устойчив к грязи и царапинам. Края коврика закруглены и обработаны на станке с ЧПУ. Размер рабочей поверхности — 500 на 400 миллиметров.

Глава отдела дизайна Razer Чарли Болтон заявил, что компания переосмыслила то, как стекло лежит на столе и ощущается под рукой. Результатом стал самый тонкий игровой коврик из стекла.

Atlas Pro доступен в черном и белом цветах. Цена в официальном магазине Razer — $129,99 (эквивалентно ≈₽ 1420 по курсу ЦБ РФ на 22.04.2026).