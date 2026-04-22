В сеть попали эксклюзивные снимки смартфона Vivo X300 FE с внешним объективом Zeiss. Смартфон получил модульную систему камер, ранее доступную только более дорогим моделям.

Компания Vivo готовит к выходу в Индии два смартфона — X300 Ultra и X300 FE. Младшая модель, вопреки ожиданиям, не стала упрощенной версией флагмана.

Изображение: Smartprix

Главная особенность X300 FE — модульная камера со сменными объективами Zeiss. На опубликованных фотографиях видно, как оптика надежно крепится к задней панели. Качество сборки выглядит высоким. Таким образом компания делает профессиональные объективы доступнее для широкой аудитории.

Официальный анонс состоится 6 мая. Продажи в Индии стартуют 14 мая. Смартфон выйдет в двух вариантах памяти: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Доступные цвета — фиолетовый, черный и зеленый. На снимках показана зеленая версия, которая будет эксклюзивом для индийского рынка.

Экран у устройства диагональю 6,31 дюйма — LTPO AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Процессор установлен Snapdragon 8 Gen 5. Это первый смартфон в своем классе на таком чипсете от Qualcomm.

Тыльная камера тройная: основной модуль на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный на 8 мегапикселей и еще один 50-мегапиксельный с трехкратным оптическим зумом. Работает аппарат под управлением OriginOS 6. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч обеспечит длительную работу устройства, а процесс зарядки осуществляется с мощностью 90 Вт.