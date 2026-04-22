Пока качество проверки с помощью ИИ не дотягивает до необходимого уровня

Компьютеры уже давно справляются с тестовой частью Единого государственного экзамена. Задания, где нужно развернуто изложить свои мысли, по-прежнему проверяют учителя и эксперты. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о планах ведомства. По его словам, специалисты внимательно следят за развитием технологий искусственного интеллекта и изучают, можно ли применить их для анализа творческих ответов. Пока вывод неутешительный: качество проверки с помощью ИИ не дотягивает до необходимого уровня, считают в ведомстве.

При этом цифровизация уже изменила процедуру проведения экзамена. Контрольные материалы теперь передают по сети и распечатывают прямо в аудиториях. Сразу после окончания ЕГЭ, работы сканируют и отправляют в систему. Раньше экзаменационные документы доставляли через почту и учителя тратили много времени на их получение и отправку обратно. Теперь педагог просто приходит в школу, проводит экзамен, сканирует бланки и сразу их отправляет.

Музаев также обратил внимание на международный контекст. Россия остается едва ли не единственной страной, где у выпускников есть право подать апелляцию. При этом наши школьники получают результаты максимум через двенадцать дней после экзамена. В некоторых других странах, например в англосаксонской системе, ожидание может растянуться на полтора месяца.

Напомним, что в начале этого месяца президент Владимир Путин поручил правительству подготовить национальный план внедрения искусственного интеллекта во все ключевые отрасли к 2030 году. Министерство цифрового развития уже разработало законопроект, который официально закрепляет понятие ИИ, прописывает обязанности разработчиков и вводит обязательную маркировку контента, созданного нейросетями.