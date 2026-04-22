ASUS расширила линейку ProArt и добавила новую модель, ориентированную на задачи, где важна точность цвета и качество изображения. ProArt PA32USD получил 32-дюймовый экран с разрешением 4K. В основе лежит QD-OLED панель, которая обеспечивает высокую четкость и стабильную цветопередачу.
Изображение: ASUS
Монитор поддерживает HDR и достигает пиковой яркости до 1000 нит. Производитель указывает точность цветопередачи на уровне Delta E ниже 1, что важно при работе с графикой и видео.
Частота обновления достигает 240 Гц. Для профессионального сегмента это нетипично, но расширяет сценарии использования. OLED-панель также обеспечивает низкое время отклика, поэтому монитор подходит не только для работы, но и для игр.
Модель поддерживает 10-битный цвет и широкий цветовой охват: 99% DCI-P3 и 100% sRGB. Для подключения доступны DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Также предусмотрен порт Thunderbolt 4 с подачей питания до 96 Вт и встроенный USB-хаб для периферии. ASUS представила монитор без отдельного анонса, но уже опубликовала его характеристики на официальной странице.