ASUS представила монитор ProArt PA32USD для профессиональной работы с графикой и видео. Модель сочетает 4K QD-OLED экран, высокую частоту обновления и современные интерфейсы.

ASUS расширила линейку ProArt и добавила новую модель, ориентированную на задачи, где важна точность цвета и качество изображения. ProArt PA32USD получил 32-дюймовый экран с разрешением 4K. В основе лежит QD-OLED панель, которая обеспечивает высокую четкость и стабильную цветопередачу.

Монитор поддерживает HDR и достигает пиковой яркости до 1000 нит. Производитель указывает точность цветопередачи на уровне Delta E ниже 1, что важно при работе с графикой и видео.

Частота обновления достигает 240 Гц. Для профессионального сегмента это нетипично, но расширяет сценарии использования. OLED-панель также обеспечивает низкое время отклика, поэтому монитор подходит не только для работы, но и для игр.

