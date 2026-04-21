Samsung меняет подход к рынку смартфонов и делает акцент на сотрудничестве с Apple. Компания наращивает поставки дисплеев и получает выгоду от заказов на будущие устройства.

Долгие годы Samsung пыталась обогнать Apple в гонке за доминирование на глобальном рынке смартфонов. Теперь корейский гигант выбрал другую стратегию. Компания постепенно уходит от прямого соперничества с Apple на рынке смартфонов. Вместо этого Samsung усиливает позиции как поставщик ключевых компонентов. Такой подход приносит стабильный доход и снижает зависимость от продаж собственных устройств.

По данным Omdia, доля Samsung на рынке дисплеев для iPhone достигает 56,8%. К 2025 году объем поставок может вырасти до 142 миллионов единиц, что означает рост примерно на 15%. При этом китайские производители не получают значимых контрактов из-за проблем с качеством.

Samsung также рассчитывает на поставки экранов для будущего складного iPhone Fold. Компания остается единственным производителем этих панелей как минимум на три года. Разработка таких дисплеев требует сложных решений и высоких затрат, поэтому Apple вынужденно ограничивает стартовый выпуск примерно 11 миллионами своего первого складного смартфона.

Дополнительно Samsung готовит OLED-панели для MacBook Pro с чипами M6. Их массовое производство начнется в нынешнем год. В сегменте iPhone 18 заказы распределят между Samsung и LG, однако основную часть, по имеющимся данным, получит именно Samsung.