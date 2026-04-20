Micron запустила продажи чипов памяти GDDR7 объемом 3 ГБ. Такие решения могут использоваться в видеокартах начального уровня.

Видеокарты начального уровня часто страдают от нехватки видеопамяти. Установка дополнительных чипов увеличивает стоимость и сложность производства. Micron предлагает иной путь.

Изображение: WCCFTech

На официальном сайте Micron появился раздел с новой памятью. Компания выпускает два варианта GDDR7: на 28 Гбит/с и на 32 Гбит/с. Первый уже пошел в производство. Второй пока находится на стадии выдачи образцов.

Раньше только Samsung поставлял такие чипы для видеокарт NVIDIA. На данный момент лишь RTX 5090 для ноутбуков использует 3-гигабайтную GDDR7. В феврале SK Hynix тоже представила свои модули, но с более высокой скоростью — до 36 Гбит/с.

Один такой чип заменяет два стандартных по 1,5 ГБ. Производители видеокарт смогут наращивать объем памяти, не увеличивая количество компонентов на плате. Для бюджетных моделей это критично: у них ограничено место на печатной плате и строгий лимит по себестоимости. Каждый дополнительный чип требует места, пайки и охлаждения. Более емкие модули решают эту проблему без усложнения конструкции.