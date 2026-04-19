Samsung прекратила выпуск смартфона Galaxy Z TriFold. Устройство полностью распродали, и новых поставок не планируют.

Рынок складных смартфонов остается экспериментальной площадкой для производителей. Некоторые модели, которые буквально недавно появились в рознице, неожиданно полностью исчезают из продажи.

Samsung завершила производство Galaxy Z TriFold после полной распродажи смартфона. Компания не планирует выпускать дополнительные партии. Модель изначально позиционировалась как ограниченная.

Устройство отличалось конструкцией с тремя сегментами экрана. Это позволяло использовать его в разных форматах. Однако сложная сборка и высокая стоимость делают его изготовление не выгодным.

Производитель сосредоточился на других линейках складных смартфонов. Они проще в производстве и ориентированы на более широкий рынок. При этом опыт разработки TriFold может повлиять на будущие модели.

По сути, недавняя новинка стала демонстрацией технических возможностей. Она не получила долгосрочного продолжения, но показала направление развития форм-фактора складных смартфонов.