В Китае представили теплоизоляционный материал для литий-ионных батарей с устойчивостью до 1300℃. Разработка основана на аэрогеле с доработанной структурой и повышенной прочностью.

Китайские ученые продолжают улучшать материалы для аккумуляторов, уделяя внимание безопасности при высоких температурах. Новая разработка ориентирована на защиту батарей в сложных условиях эксплуатации.

Изображение: ITHome

Команда профессора Шэнь Сяодуна из Нанкинского технологического университета представила теплоизоляционный лист из аэрогеля для литий-ионных батарей. Материал выдерживает температуру до 1300℃. Разработку показали на международном саммите по хранению энергии в начале апреля.

Аэрогель имеет трехмерную сетчатую структуру из наночастиц. Специалисты создали лист толщиной 2,3 мм. При нагреве до 1000℃ с одной стороны в течение пяти минут температура с другой стороны не превышает 100℃.

Изображение: ITHome

Ученые изменили структуру материала, чтобы повысить его упругость. Аэрогель можно сжимать более чем на 90% без разрушения. Это важно для батарей, которые испытывают нагрузки при работе.

Разработанные высокотемпературные аэрогелевые материалы используют в высокотемпературных печах, аэрокосмической отрасли и литий-ионных батареях компаний CATL, BYD, Sungrow Power и Xiaomi Auto.