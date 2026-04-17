Сеченовский университет вывел на рынок композитную искусственную кожу. Продукт уже используют в ветеринарных клиниках.

Лечить раны у животных долго и дорого. Особенно когда речь идет о сложных или хронических повреждениях. Обычные методы не всегда помогают, а импортные средства стоят дорого. Российские ученые предложили альтернативу.

Сотрудники Института регенеративной медицины при Сеченовском университете создали «Велистру» – первую в мире композитную искусственную кожу именно для животных. Материал состоит из двух слоев: коллагенового и силиконового. По сути, разработка копирует стандарты, по которым делают медицинские изделия для людей.

Новинку испытали больше чем в десяти ветклиниках. Результаты показали: поврежденные участки восстанавливаются быстрее обычного, сильного воспаления врачи не наблюдают, а свежий рубец выходит мягче и эластичнее. При этом цена отечественного продукта ниже зарубежных аналогов в 100 раз.

Руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин сообщил, что российские специалисты хотят адаптировать «Велистру» для людей, что, по его оценкам, займёт около года. Если все получится, искусственная кожа сможет помогать и людям с хроническими или трудно заживающими ранами.