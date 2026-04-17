20 апреля Huawei проведет презентацию новых продуктов серии Pura. Вместе со смартфонами компания покажет и телевизор Smart Screen S7 Pro.

Предзаказы на Smart Screen S7 Pro открылись еще 26 марта. Тогда же стали известны цены. Модель на 65 дюймов стоит 7999 юаней (эквивалентно ≈₽ 89350 по курсу ЦБ РФ на 17.04.2026). Версия на 75 дюймов обойдется в 10 999 юаней (эквивалентно ≈₽ 122860 по курсу ЦБ РФ на 17.04.2026), на 85 дюймов — в 12 999 юаней (эквивалентно ≈₽ 145200 по курсу ЦБ РФ на 17.04.2026), на 98 дюймов — в 18 999 юаней (эквивалентно ≈₽ 212100 по курсу ЦБ РФ на 17.04.2026).

Телевизор получил мини-светодиодный экран Black Crystal с поддержкой 1,07 миллиарда цветов и пиковой яркостью 2000 нит. Разрешение матрицы — 4K (3840 на 2160 пикселей). Соотношение экрана к корпусу достигает 99%, угол обзора — 178 градусов, частота обновления — 288 Гц. Корпус ультратонкий.

Внутри 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. В комплекте идет пульт Huawei Lingxi. Акустическая система: два широкополосных динамика по 20 Вт, два твитера по 20 Вт и один вуфер на 50 Вт. Суммарная пиковая мощность — 130 Вт. Телевизор работает на HarmonyOS 4.3 с поддержкой AI и стилуса Lingxi.