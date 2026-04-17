Генеральный директор Xbox Аша Шарма сообщила о планах увеличить инвестиции в платформу. Компания намерена изменить подход к разработке и инфраструктуре.

Microsoft пересматривает стратегию развития Xbox на фоне внутренних изменений. Новый руководитель подразделения обозначила ключевые проблемы и направления, на которых сосредоточится команда.

Генеральный директор Xbox Аша Шарма заявила сотрудникам, что Microsoft готова вложить в платформу больше ресурсов, чем раньше. Об этом говорится в служебном меморандуме, который оказался в распоряжении The Verge.

По ее словам, текущая структура разработки создает сложности. Команды используют разные платформы, инструменты и модели выпуска без единой базы кода. Это влияет на скорость и стабильность работы, а результат часто зависит от отдельных усилий, а не от выстроенной системы.

Шарма также указала на проблемы пользовательского интерфейса. Он состоит из разрозненных элементов, созданных в разное время. Игрокам сложно ориентироваться, находить контент и взаимодействовать друг с другом.

Компания уже начала изменения. В числе решений — отказ от прежней маркетинговой кампании и работа над Project Helix, который объединяет возможности консолей и ПК на базе Windows и DirectX.

Microsoft рассматривает и расширение экосистемы за счет мобильного контента. Детали реализации пока не раскрываются.