Экранизация одной из самых известных игровых серий получила конкретные сроки релиза. Студии раскрыли ключевые детали производства и проката.
Изображение: Insider Gaming
Activision сообщила, что фильм по Call of Duty выйдет 30 июня 2028 года. Проект разрабатывают вместе с Paramount, которая отвечает за производство и выпуск.
Режиссером выступает Питер Берг, он же участвует в продюсировании. Над сценарием и производством также работает Тейлор Шеридан. В число продюсеров вошли Дэвид Глассер и Роб Костич, который занимает пост президента Activision.
Фильм станет полнометражной игровой адаптацией серии. Создатели планируют сохранить ключевые элементы оригинальной франшизы и одновременно адаптировать ее для более широкой аудитории.
Ранее руководство Paramount отмечало, что команда ориентируется на собственный опыт работы с крупными проектами и рассчитывает выдержать высокий уровень качества при переносе ировой серии на экран.