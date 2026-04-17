Компания Activision объявила дату выхода фильма по мотивам серии Call of Duty. Премьера полнометражной картины состоится 30 июня 2028 года.

Экранизация одной из самых известных игровых серий получила конкретные сроки релиза. Студии раскрыли ключевые детали производства и проката.

Activision сообщила, что фильм по Call of Duty выйдет 30 июня 2028 года. Проект разрабатывают вместе с Paramount, которая отвечает за производство и выпуск.

Режиссером выступает Питер Берг, он же участвует в продюсировании. Над сценарием и производством также работает Тейлор Шеридан. В число продюсеров вошли Дэвид Глассер и Роб Костич, который занимает пост президента Activision.

Фильм станет полнометражной игровой адаптацией серии. Создатели планируют сохранить ключевые элементы оригинальной франшизы и одновременно адаптировать ее для более широкой аудитории.

Ранее руководство Paramount отмечало, что команда ориентируется на собственный опыт работы с крупными проектами и рассчитывает выдержать высокий уровень качества при переносе ировой серии на экран.