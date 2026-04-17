Учёные экспериментально подтвердили, что омары испытывают боль. Исследователи призывают запретить варку этих ракообразных заживо.

Учёные давно подозревали, что ракообразные испытывают боль. Эту тему даже поднял писатель Дэвид Фостер Уоллес в своем знаменитом эссе 2004 года «Подумайте об омаре». Теперь группа исследователей из Швеции провела эксперимент и получила новые подтверждения.

Команда учёных разделила 105 норвежских омаров (вид Nephrops norvegicus) на несколько групп. Одни животные не получали электрический ток, другие получали. Две группы перед воздействием тока получили либо лидокаин, либо аспирин. Лидокаин растворяли в воде с омарами, аспирин вводили прямо в организм. Затем учёные подавали ток напряжением 9,09 вольта на метр в течение 10 секунд. Они наблюдали за поведением животных до, во время и в течение двух часов после воздействия.

Омары реагировали на разряд взмахом хвоста. Так они пытались быстро покинуть опасную зону. Среди контрольных групп, которые не получали электрический ток, никто не взмахивал хвостом. Когда животные получали обезболивающие препараты, частота взмахов резко упала. Из 13 омаров, которым перед разрядом добавили в воду лидокаин, взмахнули хвостом только семь. Из 13 омаров, которым ввели аспирин напрямую, взмахнули всего три. В группе омаров, которые получили удар током без каких-либо обезболивающих, реакция оказалась гораздо интенсивнее — взмахнули почти все.

Если бы ток вызывал просто мышечное сокращение, обезболивающие не могли бы подавить движение. Значит, взмах хвоста имеет неврологическую природу — речь идет о ноцицепции. Это явление, когда сигналы от части тела, подвергшейся вредному воздействию, передаются в мозг и вызывают негативное внутреннее состояние, связанное с болью. Профессор Линн Снедон из Гётеборгского университета заявила, что при обращении с ракообразными и их умерщвлении нужна такая же этическая осмотрительность, как при обращении с курами и коровами. В Норвегии, Новой Зеландии, Австрии и некоторых частях Австралии уже действует запрет на варку ракообразных заживо. Аналогичные законопроекты рассматривают в Великобритании. Представители индустрии и исследователи изучают возможность оглушать омаров и крабов электрическим током как более гуманную альтернативу варке.