Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал резкий контраст температур между дневной и ночной сторонами двух планет системы TRAPPIST-1 и подтвердил отсутствие плотной атмосферы

Астрономы получили новые данные о двух ближайших к звезде планетах системы TRAPPIST-1, которая находится примерно на расстоянии около 39–40 световых лет от Земли. Международная группа исследователей провела наблюдения за системой с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). В центре работы оказались две внутренние планеты системы — TRAPPIST-1b и TRAPPIST-1c, расположенные ближе всего к своей звезде.

Ученые использовали длительные инфракрасные наблюдения, охватывающие полный оборот планет вокруг звезды. Это позволило измерить температуру их поверхности на дневной и ночной сторонах. Данные показали сильный температурный контраст. На дневной стороне значения превышают 200 градусов Цельсия у одной планеты и около 100 градусов у другой. Ночная сторона обеих планет охлаждается ниже минус 200 градусов.

Такая разница указывает на отсутствие перераспределения тепла между полушариями. Специалисты связывают это с отсутствием плотной атмосферы, которая могла бы переносить энергию по поверхности. Дополнительно наблюдения показали, что экстремальные условия вокруг звезды могли привести к разрушению атмосфер, если они существовали на ранних этапах формирования планет. Сейчас астрономы продолжают изучение системы и обращают внимание на более удаленные планеты, включая TRAPPIST-1e, которая находится в обитаемой зоне звезды, где на поверхности может существовать жидкая вода.