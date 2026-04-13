Выход годных 2-нм чипов у Samsung не превышает 55%. Этого недостаточно для конкуренции с TSMC, которая укрепляет лидерство на рынке.

Samsung начала гонку 2-нм технологий вместе с TSMC, но конкурировать на равных пока не может. Цифры говорят сами за себя.

Изображение - Gemini

Во второй половине прошлого года выход годных у Samsung по 2-нм техпроцессу GAA составлял около 20%. За год компания подняла показатель до 50-55%. Этого достаточно, чтобы процесс считался работающим, но слишком мало для крупных клиентов вроде Qualcomm. Им нужен уровень в 70%.

Хуже того, после завершения последующих технологических операций выход годных может упасть до 40%. Компания не комментирует цифры публично, поэтому оценки разных изданий разнятся.

Тем не менее трудности не помешали Samsung получить заказы от Tesla и китайских производителей оборудования для криптовалют. На заводе в США скоро начнется опытное производство. Анонс процессора Exynos 2700 запланирован на конец года. Для Samsung этот чип может стать первым, кто использует техпроцесс второго поколения 2 нм GAA. Но жизнеспособность Samsung как реальной альтернативы TSMC остается под вопросом.