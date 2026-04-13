Электромобиль Ford Explorer после изменений получил новое название и статус

Обычный электромобиль Explorer после изменений получил новое название и статус. Теперь европейские покупатели получат налоговые преимущества при покупке такой версии.

Перегородка за передними сиденьями стала главным изменением. Благодаря ей автомобиль юридически считается коммерческим, а не легковым. Производитель добавил ровный пол для увеличения вместимости, несколько крючков и регулируемые разделители.

Клиенты могут заказать пакет Utility Pack. В него входят багажное отделение в передней части, багажник на крыше, чехлы на сиденья и сетка на заднем стекле.

Ford также предлагает упрощенную коммерческую версию. Она включает янтарную световую балку, рабочий прожектор на заднем борту и проблесковые маячки. В пакет для обеспечения комфорта входят аптечка для пожарных и станция для промывания глаз.

Самые заметные детали — простые черные стальные диски с ярко-желтыми гайками. Добавьте к этому синие и красные фары и усиленные бамперы. В результате, по мнению издания Сarscoops, фургон напоминает машину американской полиции под прикрытием.

Базовая модель получила задний электродвигатель мощностью 282 лошадиные силы. Фургон буксирует до 1000 килограммов. Версия с полным приводом выдает 335 сил и тянет 1200 килограммов. Заднеприводный вариант проезжает 602 километра без подзарядки. Данные о запасе хода для полноприводной версии пока не объявили.