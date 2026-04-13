Global_Chronicles
В России предложили вернуть в строй до 700 самолетов Ан-2
В России хотят восстановить около 700 самолетов Ан-2, которые стоят на хранении. В СибНИА заявили, что эти машины можно эксплуатировать почти до конца века.

Часть парка региональной авиации в России долгое время остается без движения. Теперь специалисты предлагают использовать этот резерв для решения текущих задач по авиаперевозкам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» сообщили о возможности вернуть в эксплуатацию около 700 самолетов Ан-2, которые сейчас находятся на хранении. По оценке института, эти машины выработали лишь четверть или треть своего ресурса.

Специалисты считают, что восстановление и доработка таких бортов позволит закрыть нехватку самолетов на местных маршрутах на срок до семи лет. Речь идет о периоде до появления новых самолетов аналогичного класса.

Институт также указал на длительный срок службы модели. По расчетам, эксплуатация Ан-2 может продолжаться до конца века, а ресурс двигателя АШ-62ИР рассчитан до 2063 года. Для продления эксплуатации предлагают заменить силовые установки на современные варианты и обновить оборудование кабины.

В Росавиации отметили, что сейчас действующий сертификат летной годности имеют 235 самолетов, при этом в коммерческих перевозках участвуют более 40. Большая часть находящихся на хранении машин принадлежит частным владельцам. Решение о ремонте и возврате в строй остается за эксплуатантами.

#росавиация #ан-2
Источник: iz.ru
