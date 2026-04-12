Global_Chronicles
Владелец OPPO Find N6 раскритиковал маркетинг бесшовного дисплея
Владелец OPPO Find N6 сообщил, что рекламные заявления о бесшовном экране не соответствуют действительности. Это создает дополнительное давление на Apple, которая готовит к выпуску iPhone Fold и обещает решить проблему складки.

Главная техническая проблема складных смартфонов — это видимая складка на внутреннем экране. Apple, по слухам, уже начала опытное производство iPhone Fold на заводе Foxconn и тестирует разные материалы, включая ультратонкое стекло (UTG) с полиимидным покрытием. Но недавний случай с конкурентом показывает, насколько сложно выполнить такие обещания.

Изображение - ChatGPT

Бен Гескин (Ben Geskin) целый месяц пользовался OPPO Find N6 (посмотреть видео в соцсети Х можно здесь) и предыдущей моделью Find N5. В своем посте он сообщил, что у новой модели после месяца использования складка остается заметной. Это противоречит рекламным формулировкам OPPO об отсутствии такой складки. На странице продукта OPPO описывает технологию 3D-печати жидкими материалами и шарнир, который создает более плоскую поверхность дисплея. Компания также получила сертификацию TÜV Rheinland, обещающую ровный экран после 600 000 складываний.

Скриншот - @BenGeskin

При этом Гескин отметил, что заявления OPPO о «нулевой заметности складки» довольно точны, потому что он почти не чувствует центральный выступ пальцем. Складка обычно не видна под большинством углов обзора и при нормальном освещении, но она физически ощутима.

Для Apple это сигнал. Обозреватели наверняка будут светить на экран iPhone Fold под разными углами, чтобы выявить малейший дефект.

#apple #foxconn #складной экран #iphone fold #oppo find n6 #складка дисплея
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Мать Кудахцева
19:46
Шеша наглый врун, он не отдаст тебе своего ослика
В Linux 7.0 добавили новые клавиши для работы с ИИ на ноутбуках
Мать Кудахцева
19:45
Он свою пипиську тебе сует, мой Вадя очень сильный, он может тебе попу одной рукой разорвать
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Мать Кудахцева
19:44
для таких зажигалок дорога открыта?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Евгений Беликов
19:42
Скоро классические карты будут золотыми - массовыми будут уровня 4060 + ИИ перерисовка от ключевых кадров 1к 30. Карты с постоянным потоком построенных кадров теряют смысл
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Nvidia&Intel Hater
19:14
я только об этом мечтаю ,мне Шеша давно это обещал
В Linux 7.0 добавили новые клавиши для работы с ИИ на ноутбуках
Шеша сидит с компа
19:10
Не мешай старая, твой Вадя ублажает меня в моем подвале стоя на четвереньках.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Антон Зорин
19:08
Я каждый раз должен новую клаву теперь покупать, когда им что то захочется? Мне неотключаемой кнопки с эмодзи достаточно на виртуальной Клаве)
В Linux 7.0 добавили новые клавиши для работы с ИИ на ноутбуках
Шеша сидит с компа
19:05
Чего хотело, старое бревно? В мою берлогу дорога открыта только молодым зажигалкам. На позавидуй, старая шлюха мама вади.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Мать Кудахцева
18:31
Кто знает где живет Шеше
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Мать Кудахцева
18:30
Смотри, а то он может тебе засунуть свои 48
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
