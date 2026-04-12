Владелец OPPO Find N6 сообщил, что рекламные заявления о бесшовном экране не соответствуют действительности. Это создает дополнительное давление на Apple, которая готовит к выпуску iPhone Fold и обещает решить проблему складки.

Главная техническая проблема складных смартфонов — это видимая складка на внутреннем экране. Apple, по слухам, уже начала опытное производство iPhone Fold на заводе Foxconn и тестирует разные материалы, включая ультратонкое стекло (UTG) с полиимидным покрытием. Но недавний случай с конкурентом показывает, насколько сложно выполнить такие обещания.

Бен Гескин (Ben Geskin) целый месяц пользовался OPPO Find N6 (посмотреть видео в соцсети Х можно здесь ) и предыдущей моделью Find N5. В своем посте он сообщил, что у новой модели после месяца использования складка остается заметной. Это противоречит рекламным формулировкам OPPO об отсутствии такой складки. На странице продукта OPPO описывает технологию 3D-печати жидкими материалами и шарнир, который создает более плоскую поверхность дисплея. Компания также получила сертификацию TÜV Rheinland, обещающую ровный экран после 600 000 складываний.

При этом Гескин отметил, что заявления OPPO о «нулевой заметности складки» довольно точны, потому что он почти не чувствует центральный выступ пальцем. Складка обычно не видна под большинством углов обзора и при нормальном освещении, но она физически ощутима.

Для Apple это сигнал. Обозреватели наверняка будут светить на экран iPhone Fold под разными углами, чтобы выявить малейший дефект.