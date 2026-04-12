Resident Evil: Requiem взломали и убрали защиту Denuvo через 40 дней после выхода. Это первый такой случай в 2026 году.

Издатели игр устанавливают систему Denuvo, чтобы затруднить пиратское копирование в первые недели после релиза. Без защиты хакеры могут выпустить взломанную версию через несколько дней после выхода игры. Это снижает продажи, так как многие пользователи скачивают пиратскую копию вместо покупки официальной. Denuvo долгое время считалась надежной, но теперь хакеры находят способы её обходить.

Изображение: TweakTown

Пользователь voices38 опубликовал на Reddit информацию о взломе. Он удалил весь код Denuvo из Resident Evil: Requiem. Раньше такой процесс занимал месяцы или вообще не удавался. Теперь это заняло 40 дней с момента выхода игры. По слухам, сам процесс взлома занял около двух недель после подготовки нужных инструментов.

Почему еще пытаются удалять Denuvo? Система защиты снижает производительность игры даже на легальных копиях. YouTube-блогер ChillyWillMD сравнил две версии игры: с обходом защиты через гипервизор и с полностью удаленной Denuvo. Во взломанной версии частота кадров оказалась выше на 5%. Использование видеопамяти снизилось на 1,5-2 гигабайта, системной памяти — почти на 1 гигабайт. Также уменьшилось количество скачков загрузки процессора и улучшилось время отрисовки кадров. Тестирование проводилось на процессоре Intel Core i9-13900K и видеокарте RTX 3090. На более слабых компьютерах разница может быть еще больше.

Получается, что покупатели, которые заплатили за игру, получают более медленную версию с большим потреблением памяти. Пираты же играют в оптимизированную копию без потери производительности. Для компании Irdeto, владельца Denuvo, это серьезная проблема. Полностью искоренить пиратство невозможно. Возможно, более реалистичная цель — создать защиту, которая не ухудшает работу игры для тех, кто купил ее легально.