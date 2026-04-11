Global_Chronicles
В Сан-Франциско арестован подозреваемый в поджоге дома Сэма Альтмана
Полиция Сан-Франциско арестовала 20-летнего мужчину после того, как он бросил зажигательную смесь в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Сэм Альтман возглавляет OpenAI, компанию, создавшую ChatGPT. Разработка искусственного интеллекта в последнее время вызывает протесты и провоцирует нападения. В ноябре OpenAI уже закрывала офисы из-за угроз. Новый инцидент произошел с самим Альтманом. 

Изображение - Gemini

Рано утром в пятницу полиция получила сообщение о пожаре. Прибыв к дому Альтмана в районе Норт-Бич в 4:12, сотрудники обнаружили следы нападения. Неизвестный бросил коктейль Молотова. Ворота дома загорелись. Никто не пострадал. Подозреваемый скрылся.

Позже полиция задержала мужчину возле штаб-квартиры OpenAI. К тому моменту он успел пригрозить поджечь здание компании. Полиция опознала в нем того же человека, который осуществил поджог около дома Альтмана.

Власти не раскрывают имя задержанного. Ему 20 лет. Обвинения пока не предъявлены, расследование продолжается.

Представитель OpenAI сообщил, что компания благодарит полицию за быструю реакцию. Никто из сотрудников не пострадал. OpenAI оказывает помощь правоохранительным органам. Альтман публично не комментировал происшествие.

#openai #сэм альтман #полиция #сан-франциско #поджог #коктейль молотова
Источник: decrypt.co
Популярные новости

Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожал второй раз с начала весны
1
Космический корабль Orion совершил посадку в Тихом океане в рамках Artemis II
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В США пассажирский самолёт Boeing 787 списали после всего 13 лётных часов
+
На веб-сайте разработчика CPU-Z и HWMonitor был взломан API — ссылки вели на заражённые установщики
+
Павел Дуров: обещание шифрования в WhatsApp* является крупнейшим обманом потребителей
3
Республика Корея бесплатно передаст гражданам ПК из госучреждений на фоне роста цен
+
Skoda представила мощный велосипедный звонок DuoBell с инновационной технологией генерации звука
+
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1
GTA 6 выйдет на ПК в феврале 2027 года
2
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
5
Возрождённая «Волга» показала среднеразмерный кроссовер К40
2
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
5
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-7700 с GTX 1070 Ti и протестировал его в ряде популярных игр
+
RKS Global: 22 из 30 популярных приложений России отслеживают установку VPN на мобильных устройствах
+
Сотрудники OpenAI рассказали о неумении Сэма Альтмана писать код
1

Популярные статьи

Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
9
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
32
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
42

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
18:29
Я, например. После сидения примерно около 28 с половиной лет (!) на разных версиях "форточек" потихоньку мигрирую на Линукс ибо политика мелко- мягкой конторы меня совершенно перестала устраивать.
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
Bernigan
18:17
А я о чём, этот апшеронский скокел ран паст и есть, но ему представляется что он в Германии живёт, даже фоток с инета надёргал болезный
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:46
повинуюсь и завидую ,мой повелитель
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:46
Всё отстань кудах, я играть пошёл.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:42
как скажете мой господин ,я вам завидую и плачу из-за вашей гениальности и прозорливой мудрости
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:40
Да суй кому хочешь, можешь ИранПасту. Он давно на тебя глаз положил.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:38
вы так добры ко мне мой хозяин.а мне можно засунуть пальчик только себе в попу или ещё кому?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:36
Да иди ты извращенец. Закончились вонючие с подливой. Через пару недель дам. А пока разрешаю засунуть тебе твой пальчик в попу. И продолжай мне завидовать.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:34
спасибо мой господин ,унижайте меня ,мне это нравится . а вы дадите мне сегодня понюхать ваши трусы?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:31
Неплохо я Вадю унижаю. Не плач Кудах, продолжай мне завидовать.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
