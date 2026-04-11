Полиция Сан-Франциско арестовала 20-летнего мужчину после того, как он бросил зажигательную смесь в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Сэм Альтман возглавляет OpenAI, компанию, создавшую ChatGPT. Разработка искусственного интеллекта в последнее время вызывает протесты и провоцирует нападения. В ноябре OpenAI уже закрывала офисы из-за угроз. Новый инцидент произошел с самим Альтманом.

Рано утром в пятницу полиция получила сообщение о пожаре. Прибыв к дому Альтмана в районе Норт-Бич в 4:12, сотрудники обнаружили следы нападения. Неизвестный бросил коктейль Молотова. Ворота дома загорелись. Никто не пострадал. Подозреваемый скрылся.

Позже полиция задержала мужчину возле штаб-квартиры OpenAI. К тому моменту он успел пригрозить поджечь здание компании. Полиция опознала в нем того же человека, который осуществил поджог около дома Альтмана.

Власти не раскрывают имя задержанного. Ему 20 лет. Обвинения пока не предъявлены, расследование продолжается.

Представитель OpenAI сообщил, что компания благодарит полицию за быструю реакцию. Никто из сотрудников не пострадал. OpenAI оказывает помощь правоохранительным органам. Альтман публично не комментировал происшествие.