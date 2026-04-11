Способы оплаты коммунальных услуг постепенно переходят в цифровые форматы. Следующий этап связан с тем, что часть операций будет выполняться без прямого участия пользователя. К 2030 году более 50% платежей за жилищно-коммунальные услуги в РФ могут выполнять автоматически. Такой прогноз озвучил руководитель направления платежей Т-Банка Михаил Романов на конференции «Импульс».

Фото: АО «ТБАНК»

По его словам, изменения связаны не только с автоплатежами. Основой становится переход к цифровым системам, где платеж встроен в общий процесс управления услугами. Пользователь задает параметры — сроки оплаты, напоминания и привязку к событиям, например к поступлению зарплаты. Дальше начинают самостоятельно действовать банковские приложения или ИИ-ассистенты. Они выполняют оплату по заданным правилам без участия человека. Подобный подход, по оценке эксперта, со временем распространится и на другие регулярные платежи, включая связь и штрафы.

Отдельное направление развития — интеграция умных счетчиков и цифровых сервисов, которые работают в связке с банками. Такие решения уже внедряются, в том числе в мобильных приложениях, где можно заранее настроить оплату ЖКУ. Важным условием Романов назвал защиту персональных данных и безопасность операций. Он также отметил, что автоматизация может снизить уровень просрочек по оплате ЖКУ более чем на 50%, а управляющие компании смогут сократить дебиторскую задолженность до сопоставимого уровня.