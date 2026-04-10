Мобильное подразделение Zynga выпустило бесплатную версию Borderlands в App Store в рамках ограниченного по времени тестового запуска.

Поклонники серии Borderlands неожиданно получили возможность опробовать мобильную версию шутера. Разработчики запустили публичное бета-тестирование, чтобы собрать отзывы игроков перед полноценным релизом.

Изображение: TweakTown

Размер приложения составляет 2,9 ГБ. Разработчики полностью оптимизировали проект для мобильных устройств. В игре есть сражения с боссами, сюжетные миссии, режим «Башня ужаса» и «Круг резни».

Игру разрабатывает студия NaturalMotion, принадлежащая Zynga. Создатели оригинальной серии Gearbox оказывают творческую поддержку: помогают с дизайном и вселенной франшизы.

Версия для мобильных устройств распространяется бесплатно и находится в стадии ограниченного тестирования. Полноценный релиз пока не объявлен. Пользователи могут установить игру и отправить отзывы разработчикам. Официальной информации о сроках полноценного релиза нет. Take-Two и Zynga не сообщали о проекте даже инвесторам во время квартальных отчетов.