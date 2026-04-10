Бывший сотрудник Rockstar Дэвид О'Рейли, работавший над GTA 5, Red Dead Redemption 2 и GTA 6, заявил, что визуальные эффекты в трейлерах не соответствуют финальному игровому процессу.

Выход Grand Theft Auto 6 запланирован середину нынешней осени. Первые два трейлера продемонстрировали высокий уровень графической детализации. Однако художник Дэвид О'Рейли, работавший над созданием локаций для GTA 5, Red Dead Redemption 2 и GTA 6 призвал геймеров не ждать, что финальная версия игры будет выглядеть так же.

О'Рейли объяснил в интервью YouTube-блогеру Kiwi Talkz, как Rockstar создает трейлеры. Студия выбирает положение камеры и тщательно дорабатывает только те объекты, которые попадают в кадр. Все остальное вокруг пока не обрабатывают.









«Весь мир выглядит не так», — сказал О'Рейли. — «Вы фокусируетесь на отдельных участках трейлера, и это проекция того, как будет выглядеть вся игра».





Объекты, локации и уровни графики из трейлера не являются окончательной версией. Показанные области могут измениться к моменту выхода игры. Многое из того, что демонстрировали в трейлерах GTA 6, вероятно, уже поменяли или поменяют.

Поэтому различия между трейлером и финальной версией остаются нормальной практикой для индустрии.