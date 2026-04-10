YouTube начал внедрение функции создания ИИ-аватаров для Shorts.

YouTube добавляет инструмент, который меняет процесс записи коротких роликов. Теперь автору не нужно каждый раз снимать себя на камеру.

Новая функция позволяет создать цифровой аватар на основе внешности и голоса пользователя. Для этого в приложении YouTube или YouTube Create нужно записать короткое селфи-видео и произнести заданные системой фразы. Система формирует реалистичную модель, которую затем можно использовать в роликах.

Готовый аватар участвует в генерации видео по текстовому описанию. Один клип длится до восьми секунд, но автор может объединять несколько фрагментов. Также доступно добавление аватара в уже существующие ролики через инструменты редактирования.

Функция продолжает развитие технологий Veo. В отличие от предыдущих решений, здесь добавлена синхронизация с голосом пользователя.

Все такие видео получают пометки об использовании ИИ, включая водяные знаки и метаданные SynthID и C2PA.

Запуск проходит поэтапно для пользователей старше 18 лет, за исключением стран Европы.