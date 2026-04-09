YouTube-блогер HipHopGamer заявил, что Grand Theft Auto 6 позволит пользователям зарабатывать на контенте миллионы.

Обсуждение Grand Theft Auto 6 постепенно смещается от геймплея к возможной экономике внутри игры. В центре внимания оказались инструменты для пользовательского контента и их роль после релиза.

YouTube-блогер HipHopGamer (HHG) в интервью PC Gamer заявил, что новая часть серии может принести доход не только разработчикам, но и игрокам. «Эта игра сделает миллионерами. Мы живем во времена, когда пользовательский контент играет огромную роль», — сказал HHG. По его словам, Rockstar Games рассматривает проект как платформу с элементами торговой площадки для пользовательского контента.

Он утверждает, что подобный подход способен сформировать условия, при которых авторы контента смогут зарабатывать внутри игры. При этом он не раскрыл источники информации и не уточнил детали реализации.

Косвенные признаки такой стратегии уже есть. В 2023 году Take-Two Interactive приобрела команды, стоящие за платформами FiveM и RedM, а в 2026 году перезапустила их с платной системой распространения контента. Это может указывать на подготовку аналогичной модели для новой игры.

HipHopGamer также упомянул побочную миссию с участием известного рэпера, но эта информация не подтверждена. Подобные заявления требуют осторожного отношения.