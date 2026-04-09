Компания Cloudflare объявила о планах полностью перевести свою платформу на постквантовую защиту к 2029 году

Раньше эксперты отводили на появление практического квантового компьютера десятилетия. Но новые работы, включая исследования IBM и Google, сдвинули этот срок к 2032 году. Теперь компании торопятся заменить интернет-криптографию, которую такие машины смогут взломать. Cloudflare начала внедрять постквантовое шифрование еще в 2022 году. Сейчас более 65 процентов трафика через компанию уже защищены таким образом. Но шифрование — это только часть задачи. Аутентификацию обновить сложнее, говорит старший директор Cloudflare Шарон Голдберг. В ней участвует больше компонентов.

Если ключи аутентификации скомпрометируют, злоумышленники смогут выдавать себя за серверы, получать доступ к системам или распространять вредоносное ПО. Особенно уязвим биткоин. Он использует цифровые подписи на эллиптических кривых. Квантовый компьютер с алгоритмом Шора теоретически может получить закрытый ключ из открытого ключа. Виталик Бутерин, Анатолий Яковенко и Чарльз Хоскинсон уже предупреждали о необходимости перехода на постквантовые алгоритмы.

Поэтому Cloudflare и взялась за внедрение постквантовой аутентификации по жесткому графику. В середине 2026 года компания запустит ее для исходных подключений — то есть для связи между своими серверами. К середине 2027 года защиту добавят для гостевых подключений, когда пользователи заходят на сайты через сеть Cloudflare. В начале 2028 года технологию распространят на всю корпоративную сетевую платформу. А к 2029 году Cloudflare планирует полностью завершить развертывание на всех своих сервисах.

Шарон Голдберг призывает другие организации не откладывать обновления. День Q, когда появится первый практический квантовый компьютер, по ее словам, может наступить раньше, чем многие ожидают. И тогда у тех, кто не подготовился, просто не останется времени на безопасный переход.