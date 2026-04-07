В одной из средних школ Польши ученики регулярно участвуют в турнирах по разгону процессоров и видеокарт.

Изучать компьютерное железо по учебникам и работать с ним на практике — это две большие разницы. В одном случае ты сдаешь лишь экзамены и знаешь обо всем лишь теоретически, в другом — начинаешь реально понимать, как всё устроено. Одна польская школа выбрала второй путь.

Изображение: 2C_Wizard

Пользователь Reddit под ником 2C_Wizard рассказал о турнирах по разгону, которые регулярно проходят в его школе. Учитель, сам увлекающийся оверклокингом, купил для занятий установку жидкостного охлаждения, а ученики принесли свои компьютеры.

Соревнования проводят прямо в спортзале на баскетбольной площадке. В турнире одновременно участвуют больше двадцати человек. Школьники разгоняют процессоры и видеокарты, настраивают BIOS, запускают тесты производительности. Иногда что-то ломается. Один ученик на первом же турнире сжег два блока питания. Участники говорят, что в этом и есть смысл — так учишься на ошибках.

Более того, они также ведут прямую трансляцию своих соревнований, а спонсоры предоставляют реальные призы. В прошлый раз победители получили процессор AMD Ryzen 5 7600X, видеокарту GeForce RTX 4060, систему жидкостного охлаждения на 360 миллиметров и блок питания на 650 ватт. В школе уже провели два таких мероприятия, следующее запланировано через несколько дней.