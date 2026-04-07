Американский регулятор завершил проверку функции Smart Summon в автомобилях Tesla. Анализ показал невысокое число инцидентов и их незначительные последствия.

Функции дистанционного управления автомобилями давно вызывают вопросы у регуляторов. Особенно когда речь идет о массовом применении таких решений.

Изображение: Сarscoops

Национальное управление безопасности дорожного движения США, NHTSA, завершило проверку функции Smart Summon в автомобилях Tesla. Под наблюдением находились около 2,6 миллиона машин, оснащенных этой системой.

Американское ведомство по безопасности дорожного движения зафиксировало примерно 159 инцидентов и около 97 аварий, хотя часть данных пересекалась. По сути, речь идет о небольшой доле случаев на фоне общего числа запусков функции.

Большинство происшествий происходило при маневрах на парковках. Машины сталкивались с припаркованными автомобилями, воротами или невысокими столбиками. Ведомство указало, что система или пользователь не всегда корректно реагировали на обстановку.

Отдельно рассмотрели два случая с камерами, закрытыми снегом. Автомобили продолжили движение и врезались в стоящие машины, при этом пользователи не вмешались. После этого Tesla обновила программное обеспечение и добавила функцию обнаружения блокировки камер.





Еще один инцидент связан со шлагбаумом, на который система не отреагировала. После столкновения компания внесла изменения в алгоритмы.

Американские власти не нашли оснований для продолжения проверки.