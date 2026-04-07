Microsoft выпустила 80 продуктов, приложений, сервисов и устройств под брендом Copilot. Компания столкнулась с критикой из-за агрессивной интеграции искусственного интеллекта в свои системы.

Значок Copilot теперь встречается в самых разных продуктах Microsoft — от офисных приложений до операционной системы. Компания даже добавила отдельную клавишу Copilot на ПК Copilot+. Это крупнейшая перестройка бренда в истории Microsoft.

Изображение: TechPowerUp

Раньше компания отличала продукты уникальными названиями и функциями. Теперь под брендом Copilot объединили потребительские и бизнес-чат-ботов, инструменты для разработчиков, настольные приложения, корпоративные платформы и оборудование. Обычные пользователи даже не представляют масштабов расширения.

Популярность экосистемы Copilot находится на рекордно низком уровне. Пользователи Windows 11 и Microsoft 365 открыто критикуют принудительную интеграцию ИИ. В ответ Microsoft объявила о планах замедлить продвижение Copilot и вернуться к основам: стабильности и исправлению ошибок. Обновления с апреля должны стать менее навязчивыми.

Однако компания не собирается отказываться от бренда. Microsoft уже вложила значительные ресурсы в маркетинг и развитие инфраструктуры. Официально планы по замедлению интеграции пока на ранней стадии, и неизвестно, вступят ли они в силу.