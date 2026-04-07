Intel изменила конфигурацию графики в процессорах Nova Lake. Вместо ожидаемой Xe4 компания использует сочетание Xe3 и Xe3P.

Intel пересмотрела подход к графической части процессоров Nova Lake. Ранее обсуждали гибридную схему с Xe3 и Xe4, однако в актуальной конфигурации компания использует архитектуры Xe3 и Xe3P. Графическое ядро основано на Xe3 с кодовым названием Battlemage. Оно отвечает за базовую графическую производительность. Для обработки видео и вывода изображения Intel задействует отдельный модуль Display & Media Engine на базе Xe3P, связанный с будущей архитектурой Celestial.

Изображение: WCCFTech

Такое разделение означает, что медиаблок может получить обновленные IP-компоненты по сравнению с текущими решениями Xe3. При этом речь не идет о переходе на Xe4, хотя некоторые функции окажутся новее существующих реализаций. В настольных Nova Lake-S и мобильных Nova Lake-HX планируют использовать до двух ядер Xe3 в составе iGPU. В других версиях число ядер может достигать 12, что соответствует уровню Panther Lake.

Существенного прироста производительности от iGPU не ожидают, однако изменения затрагивают прежде всего возможности обработки медиа и работы с дисплеями. Intel также подтверждала, что Xe3P станет преемником Arc B-Series и, вероятно, войдет в Arc C-Series.