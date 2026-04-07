Apple довела разработку iPhone Fold до стадии серийного производства. Сборку запустили на мощностях Foxconn. По данным инсайдеров, компания решила ускорить график, хотя ранее начало выпуска ожидали в июле. Основное внимание разработчики уделили внутреннему экрану. Речь идет о складной панели, где у большинства устройств сохраняется заметная линия сгиба.
По информации источников, Apple добилась варианта без выраженной складки, хотя окончательное качество еще предстоит оценить на серийных образцах. Конструкция включает сверхтонкое стекло UTG с дополнительным слоем полиамидной пленки. Такое сочетание должно повысить устойчивость к царапинам, но увеличивает стоимость компонентов. Внешний дисплей при этом, не стал проблемой в разработке.
Каждое устройство проходит более длительную проверку перед отправкой. Это касается в первую очередь внутреннего экрана. Из-за этого на начальном этапе поставок количество доступных устройств может оказаться ограниченным. Ожидаемая цена базовой версии достигает около $2000. При прогнозируемых поставках на уровне 20 млн устройств Apple рассчитывает занять заметную долю в сегменте складных смартфонов.