Samsung планирует выпустить серию Galaxy S27 в новом формате с четырьмя моделями. В линейке появится версия Pro, ориентированная на верхний сегмент.

Samsung пересматривает структуру своей флагманской линейки. Компания меняет подход, который сохранялся несколько лет.

Samsung Electronics готовит серию Galaxy S27 в новом формате. Вместо привычных трех моделей компания планирует представить четыре устройства: Standard, Plus, Pro и Ultra.

Новая версия Pro займет место между Plus и Ultra. По плану она получит часть функций старшей модели, но без поддержки стилуса. Такой подход позволит расширить число устройств верхнего сегмента с одной модели до двух.

Ранее Samsung рассматривала замену версии Plus на более тонкий вариант Edge, однако от этой идеи отказались. В результате компания сохранила существующую структуру и добавила новый вариант без исключения других моделей.

Ожидается, что Pro получит отдельные функции, которые отличают ее от базовых версий. В качестве примера приводят технологии Galaxy S26 Ultra, включая Privacy Display и камеру на 200 МП.

Изменения также связывают с конкуренцией с Apple, которая уже использует линейку из четырех моделей iPhone.