Intel Arc Pro B70 заняла первое место по продажам среди видеокарт для рабочих станций на Newegg. Модель предлагает 32 ГБ памяти и ориентирована на задачи ИИ.

Сегмент видеокарт для рабочих станций активно меняется за счет новых решений с упором на ИИ. Производители делают ставку на объем памяти и стоимость.

Изображение: TweakTown

Intel вывела Intel Arc Pro B70 в лидеры продаж на площадке Newegg в категории профессиональных видеокарт. Модель относится к линейке Big Battlemage и ориентируется на рабочие станции и задачи искусственного интеллекта.

Видеокарта использует графический процессор BMG-G31. Конфигурация включает 32 ядра Xe с поддержкой трассировки лучей и 256 блоков XMX. Также установлено 32 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной и пропускной способностью 608 ГБ/с.

Рекомендованная цена составляет около $949. При таком уровне стоимости видеокарта привлекла внимание пользователей, работающих с ИИ.

Модель поддерживает объединение нескольких карт в одной системе, что важно для вычислительных задач. По позиционированию она выступает как более доступная альтернатива NVIDIA RTX PRO 4000, которая стоит почти вдвое дороже.