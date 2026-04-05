В сети появилась информация о характеристиках Realme Narzo 100 Lite 5G до анонса. Также раскрыты предполагаемые цены и конфигурации новинки.

Перед официальным запуском новые смартфоны часто появляются в утечках с подробными характеристиками. Очередная такая информация касается модели Realme Narzo 100 Lite 5G.

Изображение: GizmoChina

Realme готовит к выпуску смартфон Realme Narzo 100 Lite 5G, характеристики которого появились в утечке . Источник сообщает о 6,8-дюймовом дисплее с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц.

Устройство, по этим данным, получит чипсет Dimensity 6300. Компания также заявляет о длительной стабильной работе без задержек, однако детали такого утверждения не уточняются.

Изображение: GizmoChina

Смартфон может получить основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 5 Мп. Важной особенностью называют аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживается проводное питание напрямую от зарядного устройства при высокой нагрузке.

Модель предложат в версиях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем до 128 ГБ. Также указана защита по стандарту IP64 и соответствие MIL-STD-810H.

Базовая версия, по утечке, будет стоить менее 13 000 рупий (эквивалентно ≈₽11100), а более продвинутая — до 15 000 индийских рупий (эквивалентно ≈₽12800). Дата анонса пока не названа.