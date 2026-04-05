YouTube‑канал JerryRigEverything опубликовал подробную разборку прототипа смартфона LG Rollable со сворачиваемым дисплеем.

LG прекратила выпуск смартфонов в 2021 году, но успела довести до почти серийной стадии необычный аппарат Rollable со сворачиваемым экраном. Небольшую партию таких устройств компания отдала сотрудникам, и только через несколько лет один из экземпляров дошел до полноценной разборки на YouTube.

Скриншот из видео JerryRigEverything

LG Rollable задумывался как смартфон с выдвижным OLED‑экраном, а не с классическим сгибом по центру. По данным обзоров, которые начали появляться в 2022 году, аппарат выпустили очень ограниченным тиражом и не одобрили его розничные продажи. Теперь YouTube-блогер JerryRigEverything показал, как устроен смартфон внутри.

В ролике демонстрируется гибкий OLED‑дисплей, который при работе раздвигает фронтальную панель и увеличивает площадь экрана. В сложенном состоянии свернутая часть OLED-дисплея скрывается за прозрачной стеклянной панелью и служит своего рода индикатором состояния или дополнительным задним дисплеем, в том числе для предварительного просмотра селфи с помощью основной камеры.

OLED-дисплей разворачивается наружу и возвращается обратно с помощью двух моторов и системы из трех рычагов с пружинным механизмом. Такая конструкция равномерно перемещает внутренние компоненты.

YouTube-блогер отмечает, что конкретный экземпляр LG Rollable находится в рабочем состоянии спустя примерно пять лет после выпуска экспериментальной партии.



