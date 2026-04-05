Global_Chronicles
Процессор IBM удержал высокую точность квантовых расчетов дольше всех предыдущих систем
Квантовый процессор IBM с 127 кубитами обеспечил рекордно долгий период точных вычислений на логическом кубите.

Обычный квантовый кубит быстро теряет нужное состояние, поэтому ошибки накапливаются уже через десятки микросекунд. Команда IBM проверила, как логический кубит на крупном чипе поведет себя, если применить к нему коды коррекции ошибок и особый режим управления.   

Изображение - ChatGPT

IBM работала с 127‑кубитными процессорами Kyiv и Marrakesh и настроила на них логический кубит, который объединяет несколько физических кубитов в единую ячейку памяти. Совместно с RWTH Aachen и Quantum Elements команда применила метод динамической развязки, то есть систему управляющих импульсов, которая снижает влияние шумов и помех на квантовое состояние.

На таком логическом кубите группа ученых провела серию квантовых операций и отслеживала точность результата. Логический кубит сохранял высокую точность расчетов примерно 55 микросекунд, хотя отдельные физические кубиты на этих же чипах теряют когерентность заметно быстрее. Иначе говоря, за счет избыточного кодирования и управления система продержала полезное состояние дольше, чем это возможно на единичном кубите.  

Авторы работы сравнивают эти показатели с предыдущими результатами и указывают, что речь идет о максимально долгих по времени вычислениях с такой точностью для логического кубита на реальном квантовом процессоре IBM.

#ibm #квантовые вычисления #квантовый процессор #коррекция ошибок #динамическая развязка #логический кубит #физический кубит
Источник: livescience.com
