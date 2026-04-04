Производители компьютеров переключаются на дорогие модели из-за дефицита комплектующих.

Цепочки поставок в мировой индустрии персональных компьютеров дают сбой уже несколько месяцев. Производители ищут способы сохранить валовую прибыль. Один из методов — отказ от недорогого оборудования.

Аналитическая компания Omdia выпустила отчет. Ограничения поставок сильнее всего ударят по сегменту устройств стоимостью до $500. В эту категорию попадают компьютеры для школ и бюджетные модели для обычных покупателей.

Рынок ПК дешевле пятисот долларов США может сократиться на 35 процентов. Причина проста: производители не могут обслуживать эти ценовые сегменты. Стоимость памяти растет. Процессоры и видеокарты в дефиците. Компании вынуждены сосредоточиться на продуктах с более высокой маржой.

При этом аналитики ожидают заметный рост продаж в диапазоне 1300-1499 долларов. Мелкие производители рискуют уйти с рынка. Крупные бренды вроде ASUS или Acer тоже могут отказаться от бюджетных игровых ПК.

Многие OEM-производители уже переориентируются на серверы и технологии искусственного интеллекта.