В России расходы на закупку проводных телефонов выросли более чем на 50% за год. Рост связан с нестабильной работой мобильного интернета и мессенджеров.

Рост затрат по стране на проводную связь фиксируют аналитики «СКБ Контур» (SKB Kontur). Государственные заказчики и бизнес увеличили закупки телефонных аппаратов и IP-телефонии, поскольку мобильные каналы связи работают менее стабильно.

Изображение - ChatGPT

С марта прошлого года по март нынешнего госзакупки проводных телефонов достигли 3,3 млрд рублей. Показатель вырос на 53,5%, общее число закупок составило 5020.

Параллельно увеличился интерес к IP-телефонии: 3983 закупки и 6,6 млрд рублей, что выше прошлогоднего уровня на 37,5% и 28,9% соответственно. При этом расходы на проводной интернет почти не изменились и прибавили лишь 1,7%.

Компании пересматривают подход к связи. Фиксированные линии проще контролировать и использовать как резерв. Ограничения мобильного интернета и сбои в мессенджерах подталкивают российский бизнес возвращаться к более предсказуемым каналам.

Партнер Comnews Research Леонид Коник обращает внимание на ещё один важный нюанс: при росте сумм закупок, количество тендеров остается примерно на том же уровне. Это значит, что компании не просто покупают новые аппараты, а начинают активнее ими пользоваться. Стало больше звонков, в том числе дорогих междугородных и международных. Сотрудников, подключенных к офисной телефонии, теперь больше.