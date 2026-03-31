Минцифры предложило создать обязательную систему электронной переписки для бизнеса. Подключение к ней станет платным для компаний, ИП и самозанятых.

Минцифры предложило изменить порядок официальной переписки и создать единую цифровую систему для обмена юридически значимыми сообщениями. Через нее бизнес будет получать и отправлять такие документы.

Речь идет о запуске электронной почтовой системы с цифровыми почтовыми ящиками. Оператором назначат организацию федеральной почтовой связи, а для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение сделают обязательным.

Сейчас похожий сервис уже работает на базе «Почты России»: электронные заказные письма имеют ту же юридическую силу, что и бумажные. Но участие в системе добровольное. Новый подход меняет это правило.

Пользователи смогут открыть цифровые почтовые ящики уже в нынешнем году, начиная с 1 сентября. При этом за использование системы введут плату. В документе упоминается ежемесячный платеж, а также отдельная оплата за отправку некоторых видов писем.

Эксперты отмечают, что единый канал может упростить документооборот и снизить риск потери сообщений. В то же время сочетание обязательности и платного доступа вызывает вопросы у бизнеса.