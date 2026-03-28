Live Science сообщает, что ученые выражают серьезные сомнения в реалистичности планов NASA и SpaceX по созданию постоянной лунной базы в течение десятилетия.

На днях администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) объявил о планах создать лунную инфраструктуру на Луне для постоянного присутствия на ней человека. Строительство базы может начаться уже в 2027 году. Илон Маск (Elon Musk) из SpaceX говорит о целом лунном городе, который может появиться в ближайшие 10 лет. Однако, некоторые ученые относятся к этим срокам скептически.

Кейтлин Аренс (Caitlin Ahrens) из Университета Мэриленда и Центра космических полетов имени Годдарда NASA отмечает, что до сих пор не взято ни одного образца лунного льда. Его хотят использовать как источник воды и топлива, но без фактического образца строить планы преждевременно.

Не всё так просто и с лунной пылью. Дело в том, что она очень отличается от земной. «Речь идёт об очень, очень острых маленьких осколках размером с пыльцу», — сказала Аренс. Эта пыль легко электризуется, а марсоходы во время движения поднимают целые облака такой пыли. Такая пыль может забивать вентиляционные отверстия в жилых модулях, царапать скафандры и покрывать солнечные панели, из-за чего они перегреваются и выходят из строя.

Эммануэль Уркиета (Emmanuel Urquieta) из Университета Центральной Флориды изучает космическую медицину. Он говорит, что защититься от радиации на Луне невероятно сложно. Последствия могут проявиться через десятилетия. «Каждый человек, отправившийся в космос, безусловно, станет подопытным», — заявил он.

Слабая гравитация — еще одна проблема. Она нарушает баланс жидкостей в организме, вызываая проблемы с кровоснабжением, отек глаз и тромбозы. Перевозить на Луну тяжелые беговые дорожки, как на МКС, непрактично.

На данный момент у человечества нет достаточного объема данных о Луне, чтобы уверенно планировать ее заселение. Программа Artemis рассматривается как основной источник новых данных о Луне. Но даже с учетом этой информации строить планы по колонизации Луны в ближайшие годы осуществить сложно.