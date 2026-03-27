Counterpoint Research зафиксировала падение доли Samsung на рынке складных смартфонов в Северной Америке с 65% до 51%. Motorola заняла 44% за счет успеха серии Razr 60.

Долгие годы Samsung в Северной Америке безраздельно доминировала в сегменте складных смартфонов, но к концу 2025 года ситуация изменилась. Рынок весь вырос, но основной рост обеспечила Motorola, которая сделала ставку на агрессивные цены и выгодные предложения операторов. Samsung по-прежнему лидирует в сегменте книжных моделей, но в категории раскладушек позиции компании ослабли.

Автор изображения: Деррек Ли / Android Central

По данным Counterpoint, в 2025 году поставки складных устройств в регионе выросли на 28%. Главное изменение — распределение долей. Если в 2024 году Samsung занимала 65%, то теперь 51%. Motorola получила 44%, а Google — около 5%.

Успех Motorola обеспечила серия Razr 60 — это раскладушки. В сегменте книжных складных устройств Samsung остается лидером. Именно в этот сегмент готовится войти Apple. Ожидается, что iPhone Fold представят вместе с серией iPhone 18 в конце года.

Samsung, в свою очередь, готовит ответ — по слухам, компания работает над книжной моделью с более широким дисплеем. Если тенденции сохранятся, 2026 год может стать поворотным: рынок, где долгие годы доминировал один игрок, становится конкурентным, и на него выходит Apple.