Apple планирует внедрить многоагентную архитектуру Siri в iOS 27. Голосовой помощник сможет работать с несколькими ИИ-сервисами и выбирать подходящий для ответа.

Apple готовит заметное изменение в работе Siri: вместо одного встроенного решения компания хочет подключить сразу несколько ИИ-агентов. Как пишет WCCFTech со ссылкой на данные Марка Гурмана (Mark Gurman), это позволит перераспределять запросы и расширить возможности ассистента.

В iOS 27 появится раздел с расширениями для Siri. Пользователь сможет устанавливать сторонние чат-боты через App Store и подключать их к ассистенту. Среди поддерживаемых решений называют Gemini от Google и Claude от Anthropic.

Пользователь теперь сможет сам указать, какому агенту отправить запрос. Если такого выбора нет, Siri попробует определить это самостоятельно. Иначе говоря, ассистент превращается в посредника между разными ИИ-сервисами, а не в единственный источник ответов.

Apple также разрабатывает собственный чат-бот Siri. Он будет работать на фирменной инфраструктуре с использованием решений Google, но компания подчеркивает, что правила конфиденциальности сохранятся.

Новая версия Siri получит отдельное приложение с историей диалогов. Кроме того, ассистент сможет анализировать содержимое экрана, выполнять действия в приложениях и обрабатывать файлы. Apple также тестирует интеграцию интерфейса Siri в Dynamic Island и рассматривает замену поиска Spotlight на единый интерфейс с участием ассистента.